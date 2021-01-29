Adilcevaz Belediyesine hibe çöp toplama aracı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adilcevaz Belediyesine hibe çöp toplama aracı

İHA

Adilcevaz Belediyesine hibe çöp toplama aracı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bitlis’in Adilcevaz Belediyesine çöp toplama aracı hibe edildi.
Adilcevaz Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ederken, araç filosunu da güçlendirmeyi sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle ilçenin temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet çöp toplama aracı hibe edildi. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, hibe edilen aracın temizlik hizmetlerinin daha hızlı yürütülmesine yardımcı olacağını ifade ederek, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyemize 350 bin lira değerinde çöp toplama aracı hibe edildi. Bu aracın 300 bin lirası hibe olacak geri kalan 50 bin lirası ise belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Daha önce belediyemize 1 kepçe, 1 kamyon, 1 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 1 adet çöp toplama aracını ilçemize kazandırdık. Bundan sonra yine yeni bir çöp toplama aracı siparişi verdik ve önümüzdeki zamanlarda onu da ilçemize getirteceğiz. Ayrıca tam donanımlı itfaiye aracı ve yarım otobüse ihtiyacımız var. İnşallah bunları da alabilirsek belediyemizin araç filosunu daha genişletip halkımızın hizmetine sunacağız. İlçemize ne yapsak azdır. Amacımız, halkımıza yönelik hizmetlerin ve çalışmaların aksamaması ve daha hızlı hizmet etmektir. Belediyemize kazandırmış olduğumuz çöp toplama aracının ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu aracın ilçemize kazandırılması konusunda desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, milletvekillerimize, ilçe teşkilatımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kafası kutuya sıkışan kedinin imdadına okul müdürü yetişti
YEREL HABERLER Kafası kutuya sıkışan kedinin imdadına okul müdürü ...
Kaymakam Yelek’ten Ekinci ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Yelek’ten Ekinci ailesine ziyaret
Kaymakam Yelek’ten askeri üs bölgesine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Yelek’ten askeri üs bölgesine ziyaret
Güroymak Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği
YEREL HABERLER Güroymak Belediyesinden sokak hayvanlarına mama ...
Tatvan´da 16 kaçak göçmen, polisin devriye görevi sırasında yakalandı
YEREL HABERLER Tatvan´da 16 kaçak göçmen, polisin devriye görevi ...
Kafası teneke kutusuna sıkışan kediyi okul müdürü kurtardı
YEREL HABERLER Kafası teneke kutusuna sıkışan kediyi okul müdürü ...
Başkan Çoban Bakan Elvan ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Çoban Bakan Elvan ile görüştü
Ahlat’ta ‘Madavans Vadisi Eko Turizm Geliştirme Projesi’ toplantısı
YEREL HABERLER Ahlat’ta ‘Madavans Vadisi Eko Turizm Geliştirme ...
Kendisine saldıran köpeği yumruklayarak kurtuldu
YEREL HABERLER Kendisine saldıran köpeği yumruklayarak kurtuldu
Bitlis´te 6 bin kamyon kar, kent dışına çıkarıldı
YEREL HABERLER Bitlis´te 6 bin kamyon kar, kent dışına çıkarıldı
Bitlis´te kayak merkezleri açıldı, tatilciler akın etti
YEREL HABERLER Bitlis´te kayak merkezleri açıldı, tatilciler akın ...
Bitlis’te kayak sezonu açıldı Bitlis’te karın cefasını çeken vatandaşlar, pistler açılınca sefasını da sürüyor
YEREL HABERLER Bitlis’te kayak sezonu açıldı Bitlis’te karın ...
Tatvan´da 41 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tatvan´da 41 kaçak göçmen yakalandı
Bitlis kırsalında 450 adet pil ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis kırsalında 450 adet pil ele geçirildi
Bitlis'te 41 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis'te 41 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te camiden hırsızlık yapan şahıs tutukladı
YEREL HABERLER Bitlis'te camiden hırsızlık yapan şahıs tutukladı
Vali Çağatay'dan ceza evine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Çağatay'dan ceza evine ziyaret
Bitlis OSB 4 bin kişiyi istihdam edecek Vali Oktay Çağatay: “Terörden kurtulmuş bir vilayette yaşamak güzel bir şey ama işsizliğin de çözülmesi lazım. Onları da girişimcilerimiz sayesinde çözeceğiz” “Önümüzdeki yıl OSB’de çalışan sayısı yaklaşık 4 bin kişi olacak”
YEREL HABERLER Bitlis OSB 4 bin kişiyi istihdam edecek Vali Oktay ...
Ahlatlı Kadınlar BEDESTEM ile meslek öğreniyor
YEREL HABERLER Ahlatlı Kadınlar BEDESTEM ile meslek öğreniyor
Bitlis'te kurulacak 3 tekstil fabrikasının protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Bitlis'te kurulacak 3 tekstil fabrikasının protokolü ...
20 günlük kar esaretinin ardından köy yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER 20 günlük kar esaretinin ardından köy yolu ulaşıma ...