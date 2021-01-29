

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. BitlisBaykan yolunda birçok TIR, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Karayolları ve Belediye'ye bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yol ulaşıma açıldı.

BitlisBaykan yolunda aniden bastıran tipi ve yoğun kar yağışı nedeniye TIR'ların da bulunduğu bir çok araç yolda kaldı.Yoldan çıkıp kara saplanan TIR'lar, trafikte aksamalara yol açtı. Araçlar, yol açmaya gelen karayolları ve belediye ekiplerince çıkarıldı. İl merkezinde karayolları ve belediye ekipleri aralıksız çalışırken, köylerde ise İl Özel İdaresi ekipleri, yolların kapanmaması için yoğun bir mücadele yürütüyor. Meteoroloji yetkilileri, Bitlis'de kar yağının gece boyu süreceğini, yola çıkan sürücülerin çığ ve don tehlikesine karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-01-29 22:43:58



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