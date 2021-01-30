Uyuşturucu ve hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Uyuşturucu kullanımı ve hırsızlık suçlarından 9 yıl 22 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüzce, uyuşturucu kullanma ve hırsızlık suçlarından 9 yıl 22 gün hapis cezasıyla aranan F.O. isimli şüpheli yakalanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.