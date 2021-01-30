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Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehdit ve kaçakçılık suçlarından aranan şüpheli yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğünce suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak ve kaçakçılık suçlarından aranan N.G. isimli şüpheli yakalandığı bildirildi.

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