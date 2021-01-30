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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te 130 köy yolu ulaşıma kapandı

İHA

Bitlis’te 130 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar belirli aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının kent merkezinde 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise yer yer 2 metreyi bulurken, hava sıcaklığı ise eksi 10 dereceye kadar düştü.
Kapanan yolların açılması için il özel idaresi ekipleri 52 iş makinesi ve 75 personelle çalışma başlattı. Belediye ekipleri de mahalle yollarının kapanmaması için kent merkezinde sürekli kar temizliği yapıyor.

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