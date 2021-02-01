Üzerine sıcak su dökülen bebek, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde üzerine sıcak su dökülen 1 yaşındaki bebek, çığ düşmesi sonucu yolun kapalı olması nedeniyle paletli ambulansla alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Güroymak ilçesine bağlı Yemişveren köyünde üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 1 yaşındaki Umut Alpsoy için ekipler seferber oldu. Çığ nedeniyle yolu kapalı olan köye paletli ambulansla ulaşmaya çalışan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), bir süre sonra ilerleyemeyince İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden destek istedi.

Uzun uğraşlar sonucu yolu açan ekipler, sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı. Evde ilk müdahalesi yapılan Umut Alpsoy, daha sonra ambulansın bulunduğu noktaya kadar taşındı. Hemen ambulansa alınan çocuk, tedavisi için Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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