Süphan Dağı’ndan inen kurt bir kadına saldırdı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde kurdun saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Süphan Dağı’ndan indiği düşünülen kurt, Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinin Menderes Mahallesi’nde yaşayan Sıti Yoldaşçı adlı kadına saldırdı. Kurdun saldırısı sonrası yaralanan ve Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan Sıti Yoldaşçı, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Aydınlar beldesi sakinlerinden Orhan Emen, beldenin Süphan Dağı eteklerinde bulunduğunu belirterek, “Süphan Dağı’ndan indiğini düşündüğümüz kurt beldemize gelmiş. İlk başlarda bir çocuğa saldırmaya kalkıyor ama çocuk kurtuluyor. Daha sonra beldenin Menderes Mahallesi’nde yaşayan Sıti Yoldaşçı adlı kadına saldırıyor. Kadının çığlıkları üzerine belde halkının müdahalesiyle kurt öldürülüyor. Kurdun saldırısı sonrası yaralanan kadın Tatvan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi ediliyor. Yapılan tedaviden sonra taburcu ediliyor. Şu an durumu iyi, Allah’a şükürler olsun ucuz atlatıldı. Vatandaşlarımızın bu sıralarda dikkatli olmalarını öneriyorum” dedi.

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