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Bitlis Valisi: Bölgede artık terörü değil, istihdamı konuşacağız

DHA

Bitlis Valisi: Bölgede artık terörü değil, istihdamı konuşacağız


Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, 2'nci Organize Sanayi bölgesinin ilk toplantısı Vali Oktay Çağatay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Çağatay, bölgede artık terör değil, istihdamı konuşacaklarını söyledi.
Bitlis 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk toplantısı yapıldı. Vali Oktay Çağatay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Ticaret Odası Başkanları ve kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Çağatay, birinci OSB'de 21 iş yerinin çalışma ruhsatını imzalandığını belirterek şöyle konuştu:
"BitlisTatvan sınırında 2'nci Organize Sanayi bölgesini kuruyoruz. Allah bizlere büyük istihdam kurmayı nasip etsin. Çok güzel olacak. Kentte 2 yıllık görev süremde  bu sanayi bölgesinde 55 parsel, 500 dekar da arazisi vardı. Şu an elimizde 30'un üzerinde başvuru olmasına rağmen, tahsis edecek bir yer kalmadı. Tamamını tahsis ettik. Birinci OSB de iş yeri çalışma ruhsatının 21´ini imzaladım. Bu yıl sonunda bizim birinci OSB´de çalışan sayımız 4 bin civarında olacak. Tabi pandemi gibi olağan üstü şart, bir sıkıntı gelmezse bunları yapacağız. OSB'deki Alt yapısı tamamladı. Doğalgaz, internet bağlantısı ve güneş enerjileri de bağlandı. Artık terörü konuşmuyoruz. Bizim terörle ilgili problemimiz kalmadı. Geçmiş zamanın büyük sıkıntısıydı. Bitlislerin başta o tarihten gelen güzel duruşları sayesinde artık bölgede terörü değil, istihdamı konuşuyoruz. İşimiz gücümüz istihdam. Eve giren bir lokma ekmek çok kutsal, bu anlamda sizin emeğini çok olacak."DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE
2021-02-01 16:00:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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