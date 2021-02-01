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Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, kar altında başkalarının da olma ihtimali nedeniyle arama çalışmalarını sürürüyor.DHA-Flaş Haber Türkiye-Bitlis

2021-02-01 16:36:45



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