Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 kişi yaralı (2)

KARIN DÜŞME ANI KAMERADA
Bitlis'te bin binanın çatısında biriken kar yığınlarının düşme anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Tonlarca ağırlığındaki kar kütleleri binanın etrafındaki Berken Kızılkaya (19), Asel Duru Güngördü (7) ve Ömer Taha Ölek'in (7) üzerine düştü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kar yığınlarının düşme anı ve vatandaşların panik halinde olay yerine koştuğu yansıdı. Çatıdan düşen kar yığınlarının altında kalan ve ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bu arada başka kişilerin de kar yığını altında kalma ihtimaline karşı yapılan arama çalışmaları bitirildi.
DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE
2021-02-01 17:54:50
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.