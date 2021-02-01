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Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 kişi yaralı (3)

DHA

Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 kişi yaralı (3)


BÜYÜK GÜRÜLTÜNÜN ARDINDAN ÇIĞLIK SESLERİNİ DUYDUK
Bitlis'te binanın çatısından düşen tonlarca ağırlığındaki kar kütleleri çevreden geçen vatandaşlara ve esnafa korku dolu anlar yaşattı. O anları anlatan bir esnaf, bir anda büyük gürültü duyduklarını ardından da çığlık seslerini duyup kendilerini dışarıya attıklarını söyledi. Esnaf, "Bir anda büyük bir gürültü ve ardından çığlıklar duyunca hemen dışarıya koştuk. 3 kişinin kar yığınları altında olduğunu öğrenince yardıma koştuk. Ekiplerin de gelmesiyle birlikte çok şükür geç olmadan kar altındakiler çıkarıldı. Durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Binanın çatısı yeni olduğu için bir anda kar kütlesi toplu şekilde yere düştü" dedi. Olay anını gören başka bir esnaf ise, "Olay yerindeydim. Bir anda çatıdaki kar düştü. Kurtarmak için koştuk. Sonrasında ekipler geldi" diye konuştu.
ÇATILARDAKİ KARLAR İÇİN UYARI
Kar yağışının en fazla olduğu kentler arasında olan Bitlis'te 19 Ocak günü çatıda biriken ve kalınlığı bir metreyi bulan kar kütlesi şelale gibi caddeye akmış, saniye saniye görüntülenen olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Yetkililer de kar yağışı sonrası özellikle çatılarda biriken karların oluşturabileceği tehlikeler konusunda vatandaşları uyarmıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE
2021-02-01 18:49:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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