Kar kütlesi altında kalan 3 kişinin isimleri belli oldu

Bitlis’te akşam saatlerinde 7 katlı bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan 3 kişinin isimleri belli oldu.

Bitlis’te bugün akşam saatlerinde 7 katlı bir binanın çatısında biriken karlar havanın ısınmasıyla eriyerek aşağı düştü. Bu sırada olay yerinde bulunan 3 kişi düşen kar kütlesinin altında kaldı. Olay yerine intikal eden 112, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından kar yığınının içinden çıkarılarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan Berken Kızılkaya (19) ve 7 yaşlarındaki Asel Duru Güngördü ile Ömer Taha Ölek’in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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