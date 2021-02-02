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Bitlis'te tonlarca karın altından çıkarılan çocuklar o anları anlattı

DHA

Bitlis'te tonlarca karın altından çıkarılan çocuklar o anları anlattı


Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)BİTLİS´te dün 7 katlı binanın çatısından düşen karın altında kalan ve çıkarıldıktan sonra hastanede tedavi gören Asel Duru Güngördü (7) ile Ömer Taha Ölek (7) taburcu oldu. Korku dolu o anları ve nasıl kurtarıldıklarını anlatan çocuklar çok korktuklarını söyledi.  
Bitlis'in Hüsrevpaşa Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın çatısından biriken tonlarca kar kütlesi aşağıya düştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kar yığınının altında kalan 2'si çocuk 3 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı olarak kurtarılan çocuklar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler kar kütlelerinin altında başka birinin olma ihtimaline karşı bölgede arama yaptı. 
KÜÇÜK BİR BOŞLUKTAN NEFES ALABİLDİM
Olayda yaralı olarak kurtulan 3 kişi yapılan tedavilerinin ardından hastaneden taburcu oldu. Gözünün altında ve boyun kısmında küçük bir morluk oluşan Ömer Taha Ölek ile Asel Duru Güngördü korku dolu o anları anlattı. Oyun oynamak için yaşadıkları binanın önüne geldiklerini belirten çocuklar o sırada kar kütlesinin altında kaldıklarını söyledi. Ölek, "Arkadaşım Asel Duru Güngördü ile oynadığımız sırada önce birkaç parça kar düştü. Komşularımızdan biri çatıdan kar düşebilir diye bizi uyardı. Ben onu dinlemedim. Daha sonra kar düşmeye başlayınca yola doğru kaçmak istedim. Ayağım takılınca da, kar üstüme geldi. Küçük bir boşluk oluştu. Oradan hava alıyordum. Daha sonra gelenler önce ayağımı çıkardılar. Daha sonra da beni çıkarıp ambulansa aldılar. O anda çok korktum" dedi. 
ARKADAŞIMIN YERİNİ GÖSTERDİM
Kar kütlesi altında kalan Asel Duru Güngördü ise, "Biz oynarken, çatıdaki kar üstümüze düştü. Beni hemen çıkardılar. O sırada bir amca geldi ve arkadaşımın nerede olduğunu sordu. Bende yerini gösterdim. Daha sonra Ömer Taha´yı da oradan çıkardılar. Bizi ambulansa aldılar. Oradan da hastaneye götürdüler. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Çocuklarda dışarı çıkarken, anne babalarının elini tutsunlar ve çatılara dikkat etsinler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE
2021-02-02 15:45:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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