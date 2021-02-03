Paletli araçlarla karlı dağları aşıp, dronla tespit ettikleri arızaları gideriyorlar



Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'te, Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, corafi koşulları zor olan ve kar kalınlığının yer yer 3,5 metreyi aştığı bölgelerde hasar gören enerji nakil hatlarındaki arızayı önce dronla tespit ediyor, daha sonra da paletli araçla ulaşıp, onarıyor.

Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle hasar oluşan enerji nakil hatlarını onarmak için ekipler hem olumsuz hava hem de zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 3,5 metreyi bulduğu Küllüce köyünde, hasar gören enerji hatlarını onarmak için önce dronla arazının yerini tespit etti, daha sonra da paletli araçla karlı dağları aşıp, bölgeye ulaştı. Dronla tespit edilen enerji nakil hatlarındaki arızalar onarıldıktan sonra da, mahalleye elektrik verildi.

ZOR BÖLGELER İÇİN TEKNOLOJİDEN FAYDALANIYORUZ

Ekiplerin çalışmalarını denetleyen VEDAŞ Sistem İşletme Müdürü Ömer Çelebi,vatandaşlara kesintisiz enerji vermek için teknolojiden de faydalandıklarını belirterek,"Ekiplerimiz, 7/24 başında. Bitlis koşullarında yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kırsal bölgelerde yollarımız kapalı oluyor. Bu durumlarda arızalara müdahale edemiyoruz. Teknolojik alet olan drone ve paletli araçlarımızı kullanarak, arıza noktalarına müdahale edebiliyoruz. Öncelikle dron ile yollardan uzak noktalardaki arızaları tespit edip, daha sonra da paletli arıza ekibi aracıyla teknik personel ve gerekli malzemelerle birlikte arıza noktasına ulaşabiliyoruz. Bu çalışmayla arızalarımızı kısa sürede çözüp, vatandaşlarımıza daha erken enerji veriyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE

2021-02-03 08:54:43



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