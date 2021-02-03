Drone ile arızayı tespit eden ekipler paletli araçla müdahale ediyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) arıza ekipleri zorlu kış şartlarında arazide arızayı drone ile tespit ederek paletli araçla müdahalede bulunuyorlar.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, vatandaşların kış şartlarında bile enerjisiz kalmamaları için metrelerce karda bile teknolojiyi kullanarak drone ile arıza tespitinde bulunuyor. Drone ile arıza tespitinde bulunan ekipler, yer yer kar kalınlığının 3,5 metreyi bulduğu arazi şartlarında paletli araç kullanıyor. Özellikle arazi şartlarının zorlu olduğu bölgelerde arıza ekiplerinin işini kolaylaştıran droneler arızayı kısa sürede tespit edip, daha sonra da paletli araçla bölgeye intikal ediyorlar. Arızayı kısa sürede onaran ekipler, bu şekilde zamandan da kazandıklarını belirttiler.

Çalışmaları yerinde inceleyen VEDAŞ Sistem İşletme Müdürü Ömer Çelebi, vatandaşlara kesintisiz enerji vermek için teknolojiden de faydalandıklarını dile getirdi. Çelebi, “Arıza ekipleri olarak 7 gün 24 saat görev başındayız. Bitlis koşullarında yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kırsal bölgelerde yollarımız kapalı oluyor. Bu durumlarda arızalara müdahale edemiyoruz. Teknolojik alet olan drone ve paletli araçlarımızı kullanarak, arıza noktalarına müdahale edebiliyoruz. Öncelikle drone ile yollardan uzak noktalardaki arızaları tespit edip, daha sonra da paletli arıza ekibi aracıyla teknik personel ve gerekli malzemelerle birlikte arıza noktasına ulaşabiliyoruz. Bu çalışmayla arızalarımızı kısa sürede çözüp, vatandaşlarımıza daha erken enerji veriyoruz” dedi.

Ekipler, Bitlis merkeze bağlı Küllüce köyündeki bir arızaya müdahale ettiler. Önce drone ile arızayı tespit eden ekipler, daha sonra paletli araçlarıyla direğin yanına kadar giderek arızayı giderip bölgeye enerji verdiler.

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