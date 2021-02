Uzman Çavuş, hayatını kurtardığı çocuğu unutmuyor

İrfan Can, Fenerbahçe'de

– Bitlis’in Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaparken havale geçiren çocuğu kucağında hastaneye yetiştiren Jandarma Uzman Çavuş Ümit Azizoğlu, aradan bir yıl geçmesine rağmen hem çocukla hem de ailesiyle irtibatını koparmadı.

Bitlis’in Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığından görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Ümit Azizoğlu, bir yıl önce görev yaptığı Samsun’un Ayvacık ilçesinde annesinin “Yardım edin” çağrısı üzerine havale geçiren ve baygın halde olan 2 yaşındaki Göktuğ Aras Öztürk’ü kucaklayarak hastaneye yetiştirmiş ve hayat kurtaran örnek davranışı ülke gündeminde takdir toplamıştı. Jandarma Uzman Çavuş Ümit Azizoğlu, aradan bir yıl geçmesine rağmen yaşama tutunması için hastaneye yetiştirdiği Göktuğ Aras Öztürk ve ailesi ile bağını koparmadı. Olay sonrası Göktuğ Aras ile duygusal bir bağı oluşan Jandarma Uzman Çavuş Ümit Azizoğlu, bulduğu her fırsatta Göktuğ Aras ve ailesini görüntülü arayarak sağlık durumu hakkında bilgi alıp hal ve hatırlarını soruyor.

Bir yıl önce görev yaptığı Samsun Ayvacık ilçesinden Bitlis’in Ahlat ilçesine tayini çıkan Jandarma Uzman Çavuş Ümit Azizoğlu, yüksek ateşle havale geçiren Göktuğ Aras Öztürk’ü hastaneye yetiştirme anılarını unutamadığını ve olay sonrası aralarında çok duygusal bir bağ oluştuğunu söyledi. Azizoğlu, “Bir yıl önce Samsun ilinin Ayvacık ilçesinde görev yapıyordum. Olay günü trafik görevi dönüşü ilaç almak için Hastane Caddesi üzerinde bir eczaneye gittik. Ben araçtan indiğim esnada bir bayanın çığlığını duydum. ‘Yardım edin, oğlum ölüyor’ diye bağırıyordu. Ben bayanın yanına gittiğim esnada küçük bebeğin bayanın kucağında hareketsiz bir şekilde olduğunu gördüm. Daha sonra bayanın kucağından alarak boğazında bir şey kalmış olabilir düşüncesiyle bebeği yüz üstü gelecek şekilde çevirdim. Araç ile vakit kaybı olacağını düşünerek hastanenin acil bölümüne koşmaya başladım. Daha sonra araçtaki komutanlarımda peşimden koşarak geldiler. Hastane ile aramız yaklaşık 300 metreydi. Hastanenin acil bölümüne vardığım anda kucağımdaki küçük bebeği hastanenin sağlık yetkililerine derhal teslim ettim. Sağlık yetkilileri müdahaleye başladılar. Ardından ben durumu kendi komutanlarıma rapor ettim. Daha sonra çocuğun durumunu merak ettiğimizden dolayı hastane ile tekrar koordine kurduğumuzda bebeğin 42 derece ateş nedeniyle havale geçirdiği bilgisini aldık. Yaptığım bu insanlık görevi komutanlarımız tarafından da takdir topladığını öğrendim. Aynı gece Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin beni telefon ile arayarak tebriklerini ilettiler. Bebeğin son durumunu öğrenmek ve görmek için Ayvacık Kaymakamımız, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanımız ve trafik tim personeli olarak küçük bebeği hastanede ziyaret ettik. Orada kendisine küçük bir hatıra olarak jandarma oyuncak arabası hediye ettik. Sağlık durumunun iyi olduğunu, geçirmiş olduğu ateşli havalenin bebekte herhangi bir hasara neden olmadığını öğrendik. İnşallah daha da iyi olup sağlığına kavuşacaktır. Türk askeri ve Türkiye Cumhuriyeti Jandarması her zaman halkının, vatandaşın yanında olup yardımlarına koşmaya hazırdır” dedi.

Olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Göktuğ Aras ve ailesi ile sık sık görüştüğünü ve bağını koparmadığını ifade eden Jandarma Uzman Çavuş Ümit Azizoğlu, “Sürekli aileyi arayarak Göktuğ Aras’la ilgili bilgi aldık. Hal ve hatırlarını sorduk. Aynı şekilde Göktuğ Aras’ın ailesi de bizleri her zaman arayarak hal hatır sormaya devam ettiler. Hiçbir zaman Göktuğ Aras bebekle ve ailesi ile bağımızı koparmayacağız” diye konuştu.



Olayın Geçmişi

Samsun Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli bulunan 5. Jandarma Trafik ve Motorlu Trafik Tim Komutanlığı personelleri Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Köksal Atalay, Jandarma Uzman Çavuş Hakan Çağlar ve Jandarma Uzman Çavuş Ümit Azizoğlu, 13 Ocak 2020 tarihinde trafik uygulamasından Ayvacık'a dönüş esnasında ilçedeki devlet hastanesinin 300 metre yanından geçerken Özge Öztürk isimli kadının "Yardım edin, oğlum ölüyor" çığlığını duyarak, kadının yanına koştu. Trafik tim personeli, annesinin kucağında hareketsiz duran Göktuğ Aras Öztürk'ü (2) annesinin elinden alarak araç ile uzun mesafeli dönüş yapacağı ve zaman kaybı olacağını düşünerek kucağında götürdüler. Jandarma ekipleri bilinci kapalı olan çocuğu, Ayvacık Devlet Hastanesine koşarak yetiştirdi. Ekipler, 42 derece ateşte havale geçiren bebeğin acilde ilk yardımının yapılmasını sağlamıştı.

