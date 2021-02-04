Bitlis OSB'de, 2020'de 18 tarımsal tesis üretime geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis OSB'de, 2020'de 18 tarımsal tesis üretime geçti

DHA

Bitlis OSB'de, 2020'de 18 tarımsal tesis üretime geçti


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Nevzat Ava'ya ait süt ve süt ürünleri fabrikasında, günde ortalama 5 ton yoğurt üretiliyor. İşletme sahibi Ava, ilerleyen günlerde süt, ayran ve peynir çeşitlerini de üreterek ihracata yöneleceklerini söyledi. Tesisi gezen Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, Bitlis OSB'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi ile geçen yıl 18 tarımsal tesisin üretime geçtiğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2006 yılından beri uyguladığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında bugüne kadar Bitlis genelinde bitkisel ürün işleme, hayvansal ürün işleme tesisleri alanında toplam 131 tesis yapıldı. Bitlis OSB'de kurulan 18 tesis arasında bulunan ve 2020 yılında tamamlanan süt ve süt ürünleri fabrikasında günlük 5 ton yoğurt üretimi gerçekleştiriliyor. İşletme sahibi Nevzat Ava, pandemi nedeniyle üretimlerinde düşüş yaşansa da ilerleyen dönemde kapasite artırımına giderek bu üretemi 30 tona yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.
'YURT DIŞINA İHRAÇ EDECEĞİZ'
OSB'de 1000 metrekare alanda kurdukları üretim tesisi için Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi'nden faydalandıklarını belirten Nevzat Ava, yaptıkları protokollerle ürünlerini ilerleyen günlerde yurt dışına da ihraç edeceklerini söyledi. Tesiste 12 kişinin istihdam edildiğini anlatan Ava, "Şu anda sadece yoğurt üretimi yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde süt, ayran ve peynir çeşitlerini de üreterek ihracata yöneleceğiz" dedi.
'YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ SAĞLIYORUZ'
Tesisi gezen Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, Bitlis OSB´de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi ile 18 tesise destek verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu program kapsamında vatandaşlarımıza yüzde 50 hibe desteği sağlıyoruz. 2020 yılında Bitlis´te toplamda 36 proje müracaatı aldık. Bunlardan 26´sı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun görüldü. Bunların inşaat ve mekanizasyon işlerini tamamladık. İçinde bulunduğumuz tesiste 2020 yılında tamamlanarak üretime başlayan bir tesisimizdir. Bakanlığımızdan çiftçilerimiz ve üretici kardeşlerimize 70 milyon TL'ye yakın bir hibe desteği verilmiştir. Bitlis OSB alanında 18 tesis yaptık. Bunun 6 tanesi süt ve süt ürünleri işleme tesisidir. Bitlis ilimiz tarım ve hayvancılık kentidir. İlimizde her yıl 140 bin tona yakın süt üretimi mevcuttur. Bunun da 20 bin tonu sanayi tesislerinde işlenmek üzere bu tür tesislerimiz tarafından alınmaktadır. Bu tesislerimizde süt, yoğurt, kaymak ve peynir çeşitleri üretilmektedir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum."DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-02-04 10:38:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 50 hibe desteğiyle süt ürünleri tesisi kurdu
YEREL HABERLER Yüzde 50 hibe desteğiyle süt ürünleri tesisi kurdu
Uzman Çavuş, hayatını kurtardığı çocuğu unutmuyor
YEREL HABERLER Uzman Çavuş, hayatını kurtardığı çocuğu unutmuyor
Drone ile arızayı tespit eden ekipler paletli araçla müdahale ediyor
YEREL HABERLER Drone ile arızayı tespit eden ekipler paletli araçla ...
Paletli araçlarla karlı dağları aşıp, dronla tespit ettikleri arızaları gideriyorlar
YEREL HABERLER Paletli araçlarla karlı dağları aşıp, dronla tespit ...
Bitlis'te tonlarca karın altından çıkarılan çocuklar o anları anlattı
YEREL HABERLER Bitlis'te tonlarca karın altından çıkarılan çocuklar ...