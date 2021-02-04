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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güroymak’ta şebeke suları dondu

İHA

Güroymak’ta şebeke suları dondu

Bitlis’in Güroymak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle şebeke suları dondu.
Güroymak Belediyesi ekibi, ilçeye bağlı Kavunlu köyünde ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan şebekelerdeki donma ve yaşanan arızalara müdahale etti. Yapılan çalışma neticesinde donan su gözeleri tekrar kullanıma açılarak, mevcut içme suyu hatlarında yaşanan arızalar giderildi.
Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, "Vatandaşlarımızın su sıkıntısı yaşamaması için çalışan ekiplerimiz olası olumsuzluklara karşı ısıtma sistemleri kurarak da tedbir almayı ihmal etmedi. Zorlu hava şartlarında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Her şey vatandaşlarımız için" dedi.

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