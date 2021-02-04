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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TUTAP İl Temsilcisi Şahin’den turizm değerlendirmesi

İHA

TUTAP İl Temsilcisi Şahin’den turizm değerlendirmesi

Turizm Tanıtma Platformu (TUTAP) Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin, ülke turizmi ve Bitlis genelinde yürütülecek çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Türkiye’nin saygınlığının turizmin yaygınlığı ile artacağına dikkat çeken Cengiz Şahin, “Hiçbir siyasi ve ticari yapılanması olmayan TUTAP, 2021 yılında birçok önemli proje ile ülkemizin tanıtımına ara vermeden devam edecektir. İlimizde bulunan tüm turizm destinasyonları ile turizm çeşitliliğimizin hak ettiği düzeyde tanıtılmasına yoğun bir şekilde ağırlık vereceğiz. Turizm ve Tanıtma Platformu, ülkemizin uluslararası alanda hak ettiği düzeyde tanıtılması adına çalışmalar yapmakta ve projeler üretmektedir. Bizlerde bu tanıtım seferberliğinin bir neferi olarak; açık hava müzesi konumunda olan kadim ilimizi başta ülkemizde daha sonra da tüm dünyaya tanıtmak için dur durak bilmeden tüm turizm erkleri ile tanıtım seferberliğindeyiz” dedi.
“Bitlis’imize ne yapılsa azdır” sloganı ile Bitlis’i hak ettiği yere taşımak için yediden yetmişe herkesin üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini belirten Şahin, “Çünkü kaybedecek bir günümüz değil bir dakikamız bile yoktur. Kadim şehrimiz; özellikle turizmde Doğu Anadolu’nun parlayan yıldızı konumundadır. Sağlık ve termal, kış ve yaz, yayla, mağara, av, kongre ve inanç turizmiyle hava sporları, dağcılık, akarsurafting turizmi, su altı dalışı, kuş gözlemciliği ve gastronomi ile hemen hemen tüm turizm çeşitliliğine sahip ilimizi bizlere sadece elbirliği ile tanıtmak kalıyor. Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölümüz, Anadolu’nun kapısı olan Ahlat’taki Selçuklu Mezarlıkları (2.Göktürk yazıtları Kubettül İslam), Harabe Şehir, Kuş Cenneti, Türkiye’deki volkanik dağlar arasında yükseklik bakımından 2. sırada yer alan Süphan Dağı ve zirvesindeki Arın Gölü, Adilcevaz ilçemizdeki manastır, kiliseler, camiler ve kalesi, Bitlis merkez açık hava müzesi kalesi, Bitlis evleri, kümbetleri, köprüleri, Tatvan ilçemizdeki Elaman Hanı ve Kalesi, kiliseleri ve jeotermal suyu, Güroymak ilçemizdeki Budaklı kaplıcası, Bitlis merkezle beraber Hizan ilçemiz inanç turizmi merkezi, Mutki ilçemiz şelalesi ve doğası ile tam bir turizm merkezi konumundadır. Van Gölü’nde eşsiz dalış sporu, endemik bitki çeşitliliği gibi kadim şehrimizle alakalı turizm unsurlarını ayrı ayrı saymaya kalksak turizmle alakalı güzellikleri anlatmaya sayfalar yetmez. Misafirperverlik ve onlarca çeşit yöresel lezzetleri anlatmaya gerek yok. Pandemi sürecinin sona ermesinden hemen sonra sizleri bu güzellikleri yerinde görüp, gezmeye ve enfes lezzetleri tatmaya bekliyoruz. ‘Türkiye dünyada birinci’ sloganımız ile Türkiye’mizin sahip olduğu kültürel, tarihsel ve doğal zenginliklerini, dünya miras alanlarını doğru mecralarda, kaliteli materyallerle hedef kitlelere tanıtarak, turizmin ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlaması en önemli hedefimizdir. Bu sayede ekonomik katkının yanı sıra Türkiye’nin vizyonuna pozitif katkı sunmak büyük önem arz etmektedir. Birçok turizm çeşitliliğine sahip olmanın avantajlarının yanı sıra, ülkemizin stratejik bir bölgede yer alması, farklı yaptırım senaryoları ile turizmimizin gelişiminin engellenmesi gayretleri, maalesef dezavantajlarımızdır. Türkiye olarak bu kadar zenginliğimizin yanı sıra ulaşım, konaklama, tesisleşme ve misafirperverliğimizde gösterdiğimiz başarı da en önemli avantajlarımızdır. TUTAP olarak 2016 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı ile birlikte başlattığımız tanıtma seferberliğimizin temel amacı, ülkesine sevdalı her vatandaşımızın birer kültür ve turizm elçisi olması, önce ülkesini çok iyi tanıyan, sonrasında tanıtan donanıma ve bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır. Türkiye’mizin tanıtımında kendi insanlarımızın bu konuda donatılması neticesinde, devlet kurumlarımızın ülke tanıtımındaki yükünü hafifleteceği gibi farklı mecralarda topyekun sahip olduğumuz zenginliklerin tanıtılması adına bir heyecan oluşacaktır. Bu kapsamda Türkiye’mizin sevilen, sayılan ve verdikleri mesajlara itimat edileceğine inandığımız değerli şahsiyetlerin yer aldığı kısa filmler hazırlanmaktadır. 2021 yılı içerisinde ulusal ve yerel TV’lerin yanı sıra sosyal medya platformlarında yayınlanacak bu filmler neticesinde, kendi insanlarımızın, Türkiye sevdalısı yabancı dostlarımızın daha duyarlı olarak projeye destek vereceklerini ve oluşturacağımız milli heyecan neticesinde, turizm hedeflerimize ulaşılmasına katkı sağlanacağına yürekten inanıyoruz. TUTAP bu yıl içerisinde UNESCO’da yer alan tüm unsurlarımızın yer aldığı tanıtım materyallerini de beş dilde hazırlayarak, farklı iletişim yöntemleri ile kendi insanlarımıza ulaştıracaktır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ülkemizin tanıtımında duyarlı olan, destek veren ve bu heyecanı bizlerle paylaşarak katkı sunan herkese teşekkür eder, saygılar sunarım” şeklinde konuştu.

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