Evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Bitlis’te 800 TL ve bir kol saati çalınmasıyla ilgili meydana gelen hırsızlık olayında bir kişi yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamada, evden yapılan hırsızlık şüphelisinin yakalanarak adliyeye sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüzce; 800 TL ve 1 adet kol saatinin çalınmasıyla meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak, yapılan incelemeler sonucunda olayı gerçekleştirenin S.A. isimli şüpheli olduğu tespit edilmiş, 04.02.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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