Bitlis´te kahveye çevrilen iş yerine baskın; 20 kişiye 69 bin lira ceza



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te, polis ekiplerince kahvehaneye çevrilen iş yerine yapılan baskında, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için 20 kişiye 69 bin 380 lira ceza kesildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki iş yerinin kahvehaneye dönüştürüldüğü ihbarını aldı. Bunun üzerine polis ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. İçeride bulunan 20 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 69 bin 380 lira ceza uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-02-05 10:00:32



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