Bitlis'te, minibüste 29 kaçak göçmen yakalandı; sürücü gözaltında

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerinin durdurup, arama yaptığı minibüste 29 kaçak göçmen yakalanırken, sürücü A.Y. gözaltına alındı.
Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine minibüsü durdurup, arama yaptı. Minibüste 29 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen sevkiyatındaki organizasyon içinde bulunan sürücü A.Y. ise gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-02-05 14:05:36
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