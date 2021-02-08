Bitlis’teki kayak hakemliği kursuna 172 kişi katıldı

Bitlis’te düzenlenen kayak hakemliği kursuna 24 ilden 172 kişi katıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen ve 24 ilden 172 adayın başvurduğu kayak hakemliği kursu, 58 Şubat tarihlerinde arasında Bitlis’te yapıldı. Bitlis’te başlayan kurslar pandemi kuralları çerçevesinde ayrı sınıflarda gerçekleştirildi. 4 gün süren kursta yazılı sınavın ardından hakem adaylarına uygulama sınavı yapıldı.

BitlisTatvan karayolu üzerinde bulunan Elaman Hanı Kayak Tesislerinde gerçekleştirilen uygulama sınavında alp, kuzey ve snowboard dallarında uygulama sınavı yapıldı. Türkiye Kayak Federasyonu Hakem İşleri Sorumlusu Engin Ulukan, “Kayak hakem kursumuzu 58 Şubat tarihleri arasında Bitlis’te gerçekleştirdik. Bugün de uygulama sınavımız var. Alp disiplini, snowboard ve kayaklı koşu branşında aday hakemlerimizin katılımıyla kursumuzu gerçekleştiriyoruz. Bu kursumuz 24 ilden 172 hakem adayımızın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Dün yazılı sınavımızı gerçekleştirdik. Bugünde uygulama sınavımızı burada yapıyoruz. Hakemlerimiz gerçekten elit hakemler. Kursumuzun çok verimli geçtiğine inanıyorum. Gruplara bölerek pandemi kurallarını uyguladık. Yoğun bir çalışma ile bugün kursumuzu tamamlayacağız. Bütün katılımcılara başarılar diliyorum. Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Türkiye Kayak Federasyonuna başvurusundan dolayı bu kursumuzu burada gerçekleştirdik. Yoğun bir katılım oldu. Hiç Bitlis’e gelmemiş, Doğu Anadolu Bölgesini görmemiş arkadaşlarımızda gelip katıldılar. Çok güzel geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kursa Erzurum’dan katılan hakem adayı Soner Darel ise “Bizler Erzurum’dan geldik. Gördüğünüz gibi yoğun bir talep var. Çok memnun kaldık. Bitlis’ten ve Bitlislilerden çok memnun kaldık. Uygulama sınavımız var. Onun için geldik. Ortam çok güzel. İnşallah başarılı bir şekilde sınavımızı da tamamlayarak hakem belgemizi almak istiyoruz. Emek veren ve katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hakem adaylarından Abidin Araboğa da, “Çok güzel bir ortam. 4 günden beridir kursumuz devam ediyor. Bizlerde hakem olabilmek için buradayız. Umarım bu sınavı da başarı ile vererek, hakemlik belgemizi alırız. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Katılan hakem adayları, yapılan uygulama sınavının ardından memleketlerine dönecekler. Sonuçların ise TKF resmi internet sitesi üzerinden açıklanacağı bildirildi.

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