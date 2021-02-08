Bitlis´te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı

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Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS ve İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5´i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, `bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık yapmak´ suçlarını işlediği belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bitlis ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden 5´i tutuklanırken, 6´sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-02-08 18:43:21



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