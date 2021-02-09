Bitlis'te, otomobildeki 17 kilo metamfetamini 'Dark' buldu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik köpek 'Dark'la yapılan aramada, 17 kilo 228 gram metamfetamin ele geçirildi.
Bitlis ve Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında BitlisDiyarbakır yolunda şüphe üzerine otomobili durdurdu. Narkotik köpek 'Dark' ile yapılan aramada, araçta 17 kilo 228 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü de polis ekiplerince gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-02-09 10:31:31
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