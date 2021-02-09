Uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından aranan şahıslar yakalandı

Bitlis’te hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından aranan 2 şahıs yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce bir mezarlıkta elektrik kablosu yakarken hırsızlık suçundan 10 ay hapis cezasıyla aranan B.E. ve uyuşturucu madde alma, kullanma ve bulundurma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan M.S.Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir” denildi.
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