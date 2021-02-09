Bitlis Eren Üniversitesinde rektör değişikliği

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, görevi eski rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’dan devraldı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, üniversite önünde Prof. Dr. Yardım, öğretim görevlileri, akademisyen ve personel tarafından karşılandı. Burada kısa bir sohbetin ardından eski rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Bitlis Eren Üniversitesi beratını yeni rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş’a teslim etti. Bitlis’te çok güzel 4 yıl geçirdiğini belirten Yardım, Bitlis Eren Üniversitesinin kurumsallaştığını ve birçok projeye de imza attığını söyledi. Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, “Bitlis’te çok güzel 4 yıl geçirdim. Koşturarak devam etti. Çok güzel projelerimizi de hayata geçirdik. Artık yeni projeleri de takip etmek hocamıza kaldı. En büyük sıkıntıyı da pandemiden dolayı yaşadık. Bu süreçte yönetmek çok zor oldu. Uzaktan eğitimlerimizi sürdürdük. Çok şükür alnımızın akıyla da görevi teslim ediyoruz. Hocamıza da bundan sonraki görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise Bitlis Eren Üniversitesini şehirle bütünleştirmek istediğin, bu nedenle Bitlis ve başka şehirlerde yaşayan Bitlislileri üniversite ile işbirliği yapmaya davet etti. Elmastaş, “Hocamız üniversitenin kurumsallaşması noktasında önemli bir yere geldiğini ifade etti. Bu benim için oldukça önemlidir. Bundan sonra artık bizim dışarıya bakmamızı işaret ediyor. 4 yıl boyunca çok önemli işlere imza attıklarını biliyorum. Hocamın yapmış olduğu bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Beni bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere YÖK Başkanımıza da buradan teşekkür etmek istiyorum. Kurumsallık noktasındaki sorunları bizden önceki yönetim gidermiş. Bizim de çok önemli projelerimiz var. Bunların bir kısmını da hocamız başlatmış durumda. Bir anlamda benim de yapmak istediğim projeler belli bir aşamaya gelmiş. Diğer projelerimizi de ilerleyen zamanlarda basınla paylaşacağız. Üniversiteyi biraz şehirle birleştirmek istiyorum. Bitlis Eren Üniversitesi sanayi ile sendikalarla Bitlisli iş adamları ile bütünleşmelidir. Üniversite bilim üreten bir kurum olmasına rağmen bunun yanında şehre dokunması da gerekiyor. Başta Eren ailesi olmak üzere ister Bitlis’te olsun ister başka iller veya ülkelerde olan bütün Bitlislileri buraya bekliyorum. Desteğe bekliyorum. Biz ancak onlarla beraber hareket edersek, üniversitemizi daha yüksek bir noktaya çıkarabiliriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.