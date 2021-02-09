Bitlis Eren Üniversitesi´nde görev değişimi



Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayip Erdoğan tarafından Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, görevi devraldı. Çiçeklerle karşılanan Prof. Dr. Elmastaş, hedefinin üniversiteyi şehirle bütünleştirmek olduğunu söyledi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü önünde, eski Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve rektör yardımcıları tarafından çiçeklerle karşılanan Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ile birlikte makama geçildi. Prof. Dr. Yardım, Bitlis Eren Üniversitesi beratını Prof. Dr. Elmastaş´a teslim etti. Bitlis´te çok güzel 4 yıl geçirdiğini belirten Prof. Dr. Yardım, Bitlis Eren Üniversitesi´nin kurumsallaştığını ve birçok projeye de imza atıldığını söyledi. Yardım, çok güzel projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Artık yeni projeleri de takip etmek hocamıza kaldı. En büyük sıkıntıyı da pandemiden dolayı yaşadık. Bu süreçte yönetmek çok zor oldu. Uzaktan eğitimlerimizi sürdürdük. Çok şükür alnımızın akıyla da görevi teslim ediyoruz. Hocamıza da bundan sonraki görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Yeni Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise Bitlis Eren Üniversitesi´ni şehirle bütünleştirmek istediğini belirterek, Bitlis ve başka kentlerde yaşayan Bitlislileri üniversite ile işbirliği yapmaya davet etti. Bitlis Eren Üniversitesi'nde 4 yıl boyunca önemli işlere imza atıldığını dile getirerek, bu çalışmalardan dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Elmastaş, şöyle konuştu:

"Beni bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere YÖK Başkanı'mıza da teşekkür etmek istiyorum. Kurumsallık noktasındaki sorunları bizden önceki yönetim gidermiş. Bizim de çok önemli projelerimiz var. Bunların bir kısmını da hocamız başlatmış durumda. Bir anlamda benim de yapmak istediğim projeler belli bir aşamaya gelmiş. Diğer projelerimizi de ilerleyen zamanlarda basınla paylaşacağız. Üniversiteyi biraz şehirle birleştirmek istiyorum. Bitlis Eren Üniversitesi sanayi ile sendikalarla, Bitlisli iş adamları ile bütünleşmelidir. Üniversite bilim üreten bir kurum olmasına rağmen bunun yanında şehre dokunması da gerekiyor. Başta Eren ailesi olmak üzere ister Bitlis´te olsun ister başka iller veya ülkelerde olan bütün Bitlislileri buraya bekliyorum. Desteğe bekliyorum. Biz ancak onlarla beraber hareket edersek, üniversitemizi daha yüksek bir noktaya çıkarabiliriz"DHA-Eğitim Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE

2021-02-09 13:54:24



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