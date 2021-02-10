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Bitlis´te 2 ayrı operasyonda 6 mağara ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

DHA

Bitlis´te 2 ayrı operasyonda 6 mağara ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te terör örgütü PKK´ye yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda 6 mağara tespit edilirken, bölgede yapılan aramalarda, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bitlis merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye patlayıcı madde ve yaşam malzemesi gizlendiği yönünde ihbar üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. `Şehit Uzm. J. VI. Kad. Çvş. Eyüp Fidan 202109´ adı verilen operasyonda, bölgede yapılan arazi aramatarama faaliyetinde, 6 mağara ve bir adet 60 milimetrelik havan mühimmatı ele geçirildi.
Tatvan ilçesine bağlı Kısıklı köyü kırsalına düzenlenen operasyonda ise arazide, 2 el bombası, 2 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 20 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 2 tabanca kılıfı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler imha edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-02-10 20:21:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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