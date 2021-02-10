Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Bitlis'te terör örgütü KK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu tespit edilen ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, 9 şahsa yönelik Bitlis Merkez, Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçeleri ile İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep illerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde, C.İ., ŞÇ., A.Y., T.B., L.B., E.Y., H.T., M.P., Ş.T., isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman/kitaplar ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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