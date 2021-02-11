Tatvan’da istişare toplantısı

Bitlis’in Tatvan ilçesinin Rahva mevkiinde kurulması planlanan organize sanayi bölgesi (OSB) ile ilgili istişare toplantısı düzenlendi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Tatvan TSO Başkanı Bilal Adabağ, Tatvan İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Emin Bağatur, Tatvan Belediye Başkan yardımcıları Fahrettin Korkmaz ve Bülent Özkan, DAKA Bitlis Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Nurettin Polat ve Kerem Akın ile TATSO Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit ve Meclis Üyesi Ömer Kara katıldı. Gerçekleştirilen istişare toplantısında, kurulması planlanan OSB ile ilgili yol haritası masaya yatırılarak, izlenmesi gereken yollar, yapılan ön başvuruların son durumu ve öngörüler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Tatvan TSO olarak ön başvurularını aldıkları OSB için yatırımcılardan yoğun bir talep olduğuna vurgu yapan TATSO Başkanı Bilal Adabağ, OSB’nin özellikle yatırıma büyük katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Özkan ise OSB’de yapılacak olan yatırımların hem ilçe ekonomisine hem de istihdama büyük bir katkı sağlayacağını ifade etti.

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