BİGACEM’den Başkan Geylani’ye ziyaret

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Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Sinan Aygül, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’ye iadei ziyarette bulundu.

BİGACEM Başkanı Sinan Aygül ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan Başkan Geylani, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette cemiyet çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapılmasının yanı sıra kentte yürütülen çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

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