BİGACEM’den Başkan Geylani’ye ziyaret

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Sinan Aygül, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’ye iadei ziyarette bulundu.
BİGACEM Başkanı Sinan Aygül ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan Başkan Geylani, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette cemiyet çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapılmasının yanı sıra kentte yürütülen çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.