Tatvan'da minibüste 23 kaçak göçmen yakalandı

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Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)BİTLİS´in Tatvan ilçesinde, polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu minibüste ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 23 kaçak göçmen yakalandı.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin ilçe girişindeki uygulama noktasında yaptığı kontrollerde durdurulan minibüste, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen 23 kaçak göçmen yakalandı. İşlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen göçmenler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Van İl Göç İdaresi´ne gönderildi DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis / Tatvan Ceren KURTYE

2021-02-11 20:21:09



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