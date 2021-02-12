Tatvan’da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce 11 Şubat 2021 tarihinde Tatvan ilçemizde göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde toplam 23 düzensiz göçmen yakalanmıştır. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.