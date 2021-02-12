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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan heyetinden Diyarbakır OSB’ye inceleme ziyareti

İHA

Tatvan heyetinden Diyarbakır OSB’ye inceleme ziyareti

Bitlis’in Tatvan ilçesi Rahva mevkiine kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için Tatvan Belediyesi ile Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesine inceleme ziyareti gerçekleştirildi.
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, TOBB Bitlis GGK Başkanı Bilal Kardoğan ve teknik ekipten oluşan Tatvan heyeti inceleme ziyareti kapsamında ilk olarak Diyarbakır OSB’yi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında; Diyarbakır OSB Üst Kuruluş Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Özdoğan, Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, OSB Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Oğurlu, OSB Mütevelli heyeti başkan vekili Sezai Topalan ve teknik heyetle bir araya gelen Tatvan heyetine Diyarbakır OSB ilgili sunum yapıldı. Tatvan ilçesinde kurulması planlanan OSB ile ilgili fikir alışverişinin de yapılan toplantı oldukça verimli geçti. Burada gerçekleştirilen sunum ve toplantının ardından ise; Tatvan heyeti bu kez OSB’de faaliyet gösterip yurtdışındaki birçok ülke ile önemli ihracatlar gerçekleştiren işletmeleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında işletmelerin faaliyetlerini inceleme imkanı bulan Tatvan heyeti ayrıca çalışmalarla ilgili işletme sahiplerinden bilgi aldı.
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani yaptığı açıklamada, “İlçemizde Tatvan Belediyesi, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ve İl Özel İdaresi tarafından kurulacak olan Tatvan Organize Sanayisi için bölgemize yakın olan Diyarbakır Organize Sanayisi’ne kurulum ve teknik konularda verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ve belediyemizin oluşturduğu heyet ile uluslararası ihracat yapan firmaları gezerek teknik konularda bilgi edindik. Allah’ın izni ile ilçemiz sınırları içerisine yapacağımız Tatvan Organize Sanayisi ile hem markalaşan bir sanayi kenti olacağız hem de binlerce vatandaşımıza istihdam oluşturacağız. İnşallah Tatvan Organize Sanayisi’ni bölgemizin reel sektörde söz sahibi olacağı bir yapıya kavuşturacağız” dedi.
Tatvan Organize Sanayisi’nin kurulacağı yer itibariyle uluslararası demir yolu ağı ve karayolu ağında bulunmasının diğer bölgelere göre büyük avantaj sağladığını belirten Başkan Geylani, “Tatvan Ticaret Odamıza şuana kadar ön başvuru talebi 180’ni geçti ve halen talepler alınıyor. Ciddi anlamda yatırım yapmak isteyen bütün yatırımcılarımızın Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası’nda ön başvuru talep formunu doldurmaları daha verimli olacaktır. Bu konuda tamamen şeffaf bir şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz” diye konuştu.
Gerçekleştirilen inceleme ziyaretinin oldukça verimli geçtiğine vurgu yapan Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Bilal Adabağ, burada edindikleri bilgi ve tecrübelerin Tatvan’da kurulması planlanan OSB’nin kuruluş sürecine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Adabağ, teknik heyetin gerekli gözlem ve incelemeleri yerinde yapma imkânı bulduğunu ve OSB’nin faaliyete geçmesiyle kentin istihdam ve ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

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