Bitlis´te sömestırda çocuklara kayak eğitimi tamamlandı



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 5-15 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlenen Kayak Temel Eğitim Kursu sona erdi.

Bitlis Merkez Erhan-Onur Güler Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 15 gün süren kursta kayak tekniklerini öğrenen çocuklara başarı belgeleri Gençlik Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ve Şube Müdürü Faruk Budak tarafından dağıtıldı. Elkatmış, sömestir tatili ile birlikte 5-15 yaş grubu çocuklara yönelik açılan kayak temel eğitim kursuna 100´ün üzerinde çocuğun katıldığını söyledi.

Elkatmış, "4 grup halinde antrenörler eşliğinde günde 3 saat olmak üzere verilen eğitimler bugün itibari ile sona erdi. Sömestri tatili ile birlikte bu eğitimlerimiz de hızlı bir şekilde devam etti. Bundan sonra da benzer kurslar vermeyi sürdüreceğiz. Temel kayak eğitimin asıl amacı çocukların erken yaşta kayakla tanışıp, 5-15 yaş arasındaki çocukları kayağa heveslendirmektir. Bu süreçte başta antrenörlerimiz olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Eğitimlere katılan tüm çocuklarımızı da kutluyorum"

Kayak Antrenörü Yusuf Ziya Erem ise temel eğitimde bot ve kayak giymeden başlayarak pistte kaymaya kadar 100 kişilik grupları başlangıç, orta derece ve üst kademe olarak ayırarak 15 günlük eğitimler verdiklerini kaydetti. Bitlis´te öğretmenlik yapan ve kızı ile birlikte kaymaya gelen Fikri Bakır ise, Bitlis´in en fazla kar alan yerleşim yerleri arasında sayıldığını, karın cefası kadar sefasının da güzel olduğunu anlattı.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-02-12 14:46:57



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