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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

100 çocuğun kayak öğrendiği Temel Eğitim Kursu sona erdi

İHA

100 çocuğun kayak öğrendiği Temel Eğitim Kursu sona erdi

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 515 yaş grubundaki 100 çocuğa yönelik düzenlenen 15 günlük kayak temel eğitim kursu sona erdi.
Yarı yıl tatilinde 100 çocuğun kayak öğrendiği kursta verilen eğitimlerden sonra başarılı olan çocuklara başarı belgesi verildi. Bitlis Merkez ErhanOnur Güler Kayak Merkezinde gerçekleştirilen 15 gün süren kursta kayak teknikleri hakkında temel bilgiler verilerek çocukların kayakla tanışmaları sağlandı. Bitlis Gençlik Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış beraberinde Şube Müdürü Faruk Budak ile birlikte kayak eğitimlerini tamamlayan çocukları ziyaret ederek başarı belgelerini dağıttı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış yaptığı açıklamada, sömestri tatili ile birlikte 515 yaş grubu çocuklara yönelik açılan kayak temel eğitim kursuna 100’ün üzerinde çocuğun katıldığını, bugünde bu eğitimlerini tamamladıklarını söyledi. Temel eğitim programlarının yaklaşık 100 çocuğun başvurusu ile gerçekleştirildiğini ifade eden Müdür Elkatmış, "Dört grup halinde antrenörler eşliğinde günde 3 saat olmak üzere verilen eğitimler bugün itibari ile sona erdi. Sömestri tatili ile birlikte bu eğitimlerimiz de hızlı bir şekilde devam etti. Şu temel eğitim kursumuz tamamlandı. Ancak ilerleyen zamanlarda bu tür kursların devamını getireceğiz. Temel kayak eğitimin asıl amacı çocukların erken yaşta kayakla tanışıp 515 yaş arasındaki çocukları kayağa heveslendirmektir. Bu süreçte başta antrenörlerimiz olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu eğitimlere katılan tüm çocuklarımızı da kutluyorum” dedi.
Kayak Antrenörü Yusuf Ziya Erem ise, temel eğitimde bot ve kayak giymeden başlayarak pistte kaymaya kadar birçok eğitim verildiğini belirtti. 100 kişilik grupları başlangıç, orta derece ve üst kademe olarak ayırarak 15 günlük eğitimler verdiklerini ifade eden Erem, "Burada ön plana çıkan sporcuları da belirleyerek ileride Bitlis’i ve ülkemizi temsil edecek kayakçılar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu kursun açılmasında emeği geçen Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze ve çocuklarını gönderen bütün herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Bitlis’te öğretmenlik yapan ve kızı ile birlikte kaymaya gelen Fikri Bakır ise, Bitlis’in en fazla kar alan yerleşim yerleri arasında sayıldığını, karın cefası kadar sefasının da güzel olduğunu belirtti. Özellikle pandemi döneminde evde kalarak sıkılan vatandaşların kayak merkezlerine akın ettiklerini de dile getiren Bakır, “Bizlerde zaman buldukça kayak merkezine geliyoruz. Bitlis çok fazla kar alan bir yer . kar yağdığında cefa çekiyoruz. Ancak havalar açınca da kayak merkezlerine gelerek sefasını sürüyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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