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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

38 yıllık evli çiften gençlere uzun evliliğin ipuçları

İHA

38 yıllık evli çiften gençlere uzun evliliğin ipuçları

Bitlis merkezde ikamet eden 38 yıllık evli Irmak çifti yaklaşan sevgililer günü dolayısıyla gençlere uzun evliliği ile ilgili bazı ipuçları verdiler.
38 yıldır evli ve 7 çocukları olan Nazmi ile Binevş Irmak çifti birbirlerinin sevgililer gününü Kadınları Koruma ve Kaynaştırma Derneği aracılığı ille kutladı. Nazmi ve Binevş Irmak çiftçine sevgililer günü dolayısıyla çiçek ve içinde evli çiftin fotoğraflarının bulunduğu bir duvar saati hediye Dernek Başkanı Hatıra Serkehni, son yıllarda internet ve sosyal medyanın yaygınlaşmasının evliliklerin uzun sürmemesinde bir neden olduğunu kaydetti. Son yıllarda boşanmaların artması ve evlilik müessesesinin yıkıldığına dikkati çeken Irmak çifti mutluluğun sırrının sevgi ve saygıdan geçtiğini belirttiler. Ekonomik sıkıntıların çok olduğu bu dönemlerde her türlü zorluğu çiftlerin birlikte aşması gerektiğine değinen Irmak çifti, 7 çocukları olduğunu, 4’ünü evlendirdiklerini ifade ettiler. Bitlisli Kadınları Koruma ve Kaynaştırma Derneği üyeleri son zamanlardaki boşanmalara ve şiddete dikkat çekmek amacıyla eski çiftlerin yeni çiftlere tavsiyelerde bulunması amacıyla bir program düzenledi. Sevgililer günü öncesinde düzenlenen program kapsamında Binevş ve Nazmi Irmak çiftinin evine giderek hem evliliklerinin 38’nci yılını kutladılar hem de yeni çiftlere mutluluklarının sırlarını paylaştılar.
Son zamanlardaki evliliklerin birbirini iyi tanımadan olduğunu, birçok çiftin de büyüklerin tavsiyelerine uymamasından ayrıldıklarını dile getiren Irmak çifti, sevgi ve saygının olduğu yerde huzurun da olacağını söylediler.
Nazmi Irmak, 38 yıllık evli ve bu evliliklerinden 7 çocukları olduğunu belirterek, “Şimdi yeni evlenen çiftler mutluluğu ekonomide arıyor. Sosyal medyadan, internet üzerinden tanışıyorlar. Evlendikten sonra da kısa süre sonra anlaşamayıp ayrılıyorlar. Oysa ki, başta büyüklerinin tavsiyelerini dinlemelerini istiyorum. Evlerinde kuru ekmek de olsa bunu dışarıya yansıtmamalarını tavsiye ediyorum. Her şeyden önemlisi birbirlerine olan saygılarını ve sevgilerini kaybetmesinler diyorum" dedi.
Kadınları Koruma ve Kaynaştırma Derneği Başkanı Hatıra Serkehni ise amaçlarının yeni çiftlerin boşanmalarının önüne geçmek olduğunu, özellikle uzun yıllar evli kalan çiftleri ziyaret ederek, yeni çiftlere tavsiyelerini ulaştırmak olduğunu söyledi. Bitlis’te son aylarda ciddi rakamlara ulaşan boşanmaların birçoğunun yeni çiftlerin birbirlerini iyi tanımamalarından ve aile büyüklerini dinlememelerinden kaynakladığını belirten Serkehni, “Bizlerin amacı 38 yıllık olan çiftimizin yeni genç çiftlerimize mutlulukları hakkında bir mesaj vermelerini sağlamaktır. Şu an evlenen gençlerimizin çoğu boşanmak üzere adliyelere başvuruyor. Yeni evliliklerde şiddet, sıkıntı ve stres ortaya çıkıyor. Burada uzun yıllar evli kalan çiftlerimizin sırrı nedir. Bu mesajı gençlerimize vermek istiyoruz. Bizler dernek olarak ailenin yanında olmak istiyoruz. Son aylarda Bitlis’te de aşırı derecede boşanma davası açan çiftlerimiz olmaya başladı. Buna üzülüyoruz. Neden boşanmalar bu kadar arttı. Bunu merak ediyoruz. Eski çiftlerimizin yeni çiftlere örnek olmasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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