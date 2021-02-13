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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saldırıya uğrayan başkandan ilk açıklama

İHA

Saldırıya uğrayan başkandan ilk açıklama

Bitlis’in Mutki ilçesinde, 10 kişilik bir grubun bıçaklı ve sopalı saldırısı sonucu yaralanan Mutki Belediye Başkanı Nurettin Yol, tedavi gördüğü hastanede saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Bugün öğle saatlerinde 10 kişilik bir grubun saldırısı sonucu yaralan Mutki Belediye Başkanı Nurettin Yol ve beraberindeki oğlu Evrim Emre Yol ile koruma polis memuru E.A.’nın tedavileri sürüyor. Olası yeni bir kavganın yaşanmaması için ilçedeki güvenlik önlemleri devam ederken, olaya karışan saldırganların yakalanması içinde başlatılan çalışmalar devam ediyor. Öte yandan sopa ve bıçakların kullanıldığı saldırıda, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Başkan Yol, Mutki Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Saldırının yaklaşık 3 ay önce hakkında devam eden bir dava konusunun karara bağlanması neticesinde mahkeme kararıyla Mutki Belediye Başkanlığı görevinden alınan Vahdettin Barlak, babası Sedrettin Barlak ve diğer aile fertleri tarafından gerçekleştirildiğini öne süren Başkan Yol, gerçekleştirilen saldırı sonucu kendisiyle birlikte koruması ve oğlunun da yaralandığını ifade etti. Saldırının kabul edilebilir bir durum olmadığına vurgu yapan Başkan Yol, “Tabi tasvip etmediğimiz, hoşumuza da gitmeyen bir olay yaşadık. Belediyemiz elbette halkımızın ihtiyaçlarına ilişkin hizmetlerin takibi noktasında bu gün belediye binası önünde bulunurken; daha önce devletimizin görevden aldığı eski belediye başkanı ve aile fertleri tarafından saldırıya uğradık. Kabul edilebilir değil. Toplumsal bir gerginlik oluşturulması çabası ve gayreti elbette bu ailede çok da yoğun, çok da arzu edilen bir durum. Mutki halkımız bu konuda da ciddi anlamda rahatsız olduğunu da ifade ettiler. Bu tabi ki bizim tasvip ettiğimiz bir durum değil. ‘Belediye bize aittir’ deniliyor. Bu şahıs halan bir belediye başkanı sıfatıyla toplantılara çağrılıyor, orada bulunuyor. “Belediye benimdir, bana aittir” gibi bir tutumu var. Bunu sürdürmekte de ısrarlı görünmektedirler. Biz tabi ki bu konuda devletimizin gerekeni yapmasını bekliyoruz, talebimiz de bu yöndedir. Yapılanlar elbette kar kalmamalıdır. Biz halkımızın elbette hizmetinde olacağız, halkımızın her bir kuruşunu kendisine ait olma koşuluyla kapısına götüreceğiz. Mutki halkı fazlasıyla da bunu hak ediyor” dedi.

“Saldıranlar eski belediye başkanı ve aile fertleri”
Saldırıyı eski belediye başkanı Vahdettin Barlak ve aile fertlerinin gerçekleştirdiğini öne süren Başkan Yol, “Saldıranlar eski Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, babası Sedrettin Barlak’ın emir ve talimatıyla oldu. Bizzat ben bunu kendisinden de duydum. ‘Saldırın, öldürün’ şeklinde bir söylemde bulunmuştu. Yani isimlerini hatırlayamadığım ailenin tamamı bizlere yönelik bir saldırıda bulundular, bizleri yaraladılar. Tabi bu saldırı aslında Mutki halkına yapılmış bir saldırıdır. Sokaklarda küfür ve hakaretlerine her gün tanık ve şahit oluyoruz. Mutki halkımızın bu konuda çok ciddi rahatsızlığı var. Devletimizin ve vekillerimizin de konuya ilişkin duyarlılıklarını bekliyoruz. Artık bu soruna bir çözüm getirilmelidir. Bu artık ne bizim ne de Mutki halkımızın kabulü olacaktır” diye konuştu.

İlk tedavileri Mutki Devlet Hastanesi'nde yapılan Başkan Yol ve oğlu, daha sonra Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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