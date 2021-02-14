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Bitlis'te kayaklı koşu müsabakaları başladı

DHA

Bitlis'te kayaklı koşu müsabakaları başladı


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te Türkiye Kayak Federasyonu'nca düzenlenen birinci etap kayaklı koşu yarışmaları başladı. 2 gün sürecek yarışmalara, 25 ilden 320 sporcu katıldı.
BitlisTatvan yolundaki El Aman Hanı kayak pistinde, Türkiye Kayak Federasyonu'nca düzenlenen birinci etap kayaklı koşu yarışmaları başladı. Saat 10.00'da başlayan yarışmalar, karın ve havanın güzel olması ile birleşince vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. Yarışmaya Türkiye'nin 25 ilinden 320 sporcu katıldı. Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Sedat Doymaz, kayaklı koşu için pistin çok elverişli olduğunu, katılımın da kendilerini memnun ettiğini belirterek şöyle konuştu: 
"Bitlis'teki pist 2 bin 500 metre uzunluğuyla Türkiye'nin kayaklı koşu anlamında en uzun pistlerinden biri. Türkiye şampiyonasının da Bitlis´te yapılması için gerekli çalışmaları yapacağız. TKF faaliyet programında yer alan grup kayaklı koşu yarışları 25 ilden 320 sporcu ile Bitlis´te start aldı. Yarışlardan bir hafta önce pistimizi hazırladık. İlimize gelen sporcuları en iyi şekilde ağırladık. Buradaki grup şampiyonasından sonra, Türkiye şampiyonası yapılacak. Burada dereceye giren sporcularımız Türkiye şampiyonasında mücadele edecek. Hem alanımız,  hem atmosferimiz çok güzel. Elimizden geldikçe en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bitlis olarak benim 30 sporcum da bu yarışlarda start aldı. İnşallah iyi dereceler elde edeceğiz. Çok başarılı bir hazırlık aşaması geçirdik. İnşallah Türkiye şampiyonasını da burada yapmaya çalışacağız." dedi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ise, 320 sporcu ve teknik ekibe en iyi şekilde ev sahipliği yaptıklarını ifade etti. Elkatmış, 2 bin 500 metre uzunluğundaki piste etap etap farklı kategorilerde yarışlar yapılacak şekilde hazırlandığını belirterek, "2021 yılı Türkiye Kayak Federasyonu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Türkiye bölge kayaklı koşu finali müsabakaları bugün itibari start aldı. Yaklaşık iki gün sürecek bu yarışmanın sonunda dereceye girecek sporcularımız Türkiye finaline katılacaklar. Dün teknik toplantımızı gerçekleştirdikten sonra bugün sabah saatlerinde ise, yarışmalara start verdik. Yarın da yarışmalarımızın finali gerçekleşecek. TKF ile yaptığımız bu yarışmanın sonunda, Türkiye finaline katılacaklar.   Pistimizin bulunduğu alanda kar oldukça iyi durumdadır. Mevcut kar ezme araçlarımızla sabah itibari ile karı ezmeye başladık. Yarışlara hazır hale getirdik. Toplamda 320 sporcumuz ve beraberindeki teknik ekibe ev sahipliği yaptık. Bunları mevcut yurtlarımızda ve konaklama tesislerimiz de misafir ettik. Yarın itibari ile de kazasız belasız kendi memleketlerine uğurlayacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-02-14 14:07:10

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