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Bitlis’te teröristlere ait 5 mağara ile mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

İHA

Bitlis’te teröristlere ait 5 mağara ile mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis merkez kırsalında yürütülen operasyonda bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarına ait 5 mağara ile yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Eren6 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 202111 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında Kayalıbağ köyü kırsalında 5 adet mağara, 2 adet Kaleşnikof marka tüfek şarjör kütüklüğü, 8 adet büyük tüp, 41 adet pil, 1 adet telsiz anteni, 2 çift ayakkabı, 1 adet tencere, 1 adet radyo, 1 adet levye, 1 adet balyoz, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet mont, 1 adet yağmurluk, 10 adet panço, 5 kilogram toz deterjan, 45 kilogram çeşitli gıda ve sağlık malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Mağaralar ise kullanılmaz hale getirilmiştir” denildi.

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