Tatvan´da metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi



Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 10 gram metamfetamin, kullanım aparatı ile ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Tatvan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesi Kıyıdüzü köyü mevkiinde uyuşturucu madde satıcıları torbacı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kıyıdüzü köyü mevkiinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada da 10 gram metamfetamin, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi yapılan adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis / Tatvan Ceren KURTYE

2021-02-15 16:27:14



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