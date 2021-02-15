Bitlis'te teröristlerin kullandığı 5 mağara tespit edildi



BİTLİS, (DHA)BİTLİS kırsalında yürütülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı 5 mağara tespit edildi. Mağarlarda yapılan aramalarda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla Kayalıbağ köyü kırsalında operasyon düzenledi. 'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-11 Operasyonu' kapsamında arazide yapılan aramalarda, 5 mağara tespit edildi. Mağaralarda yapılan aramalarda ise 2 Kalaşnikof marka tüfek şarjör kütüklüğü, 41 pil, telsiz anteni, 2 çift ayakkabı, tencere, radyo, levye, balyoz, kürek, kazma, mont, yağmurluk, 10 panço, 5 kilogram toz deterjan, 45 kilogram çeşitli gıda ve sağlık malzemesi ele geçirilildi. Delil niteliği olan malzemeler muhavafaza altına alınırken, mağaralar ise kullanılmaz hale getirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis VAN, (DHA)

2021-02-15 16:40:18



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