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Bitlis´te yapılan Kayaklı Koşu yarışları sona erdi

DHA

Bitlis´te yapılan Kayaklı Koşu yarışları sona erdi


Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)TÜRKİYE Kayak Federasyonu'nca Bitlis'te düzenlenen ve 25 ilden 320 sporcunun katıldığı Kayaklı Koşu Bölge yarışları bugün yapılan müsabakaların ardından sona erdi.
Bitlis-Tatvan yolundaki Eleman Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışları, Bitlis Vali Yardımcıları Nursel Özdemir, İzzet Cem Eser, Furkan Seyman, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Federasyon üyeleri, Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Arslan, kulüp yöneticileri ve vatandaşlar izledi. Müsabakaların çok güzel bir ortamda yapıldığını dile getiren Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, 300'ün üzerinde sporcunun katıldığı yarışlarda dereceye girenlerin Türkiye Şampiyonasında yarışacağını söyledi. Mart ayında Türkiye Şampiyonası yapılacağını belirten Oto, "Pandemi döneminde ülkemiz ve dünya çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Biz yine de yarışlarımızı ve müsabakalarımızı çok önemli tedbirler alarak tamamlamaya çalışıyoruz. Mart ayı sonunda sezonu bitireceğiz. Ancak 2022 yılında olimpiyatlar var. Bunun için de son sürat çalışıyoruz. Elaman Hanı Kayak Merkezimiz çok güzel bir konumda. Merkeze yakın olması, yol üstünde olması cezip hale getiriyor. Burasını geliştireceğiz. Burada hem kayaklı koşu hem de alp disiplini ve snowboard yapılma imkanı var. Böyle bir ortamda insanları kayağa götürmek çok güzel bir şey. Bunun içinde başta milletvekillerimiz, il müdürlerimiz ve Valimiz olmak üzere görüşmelerimizi yapıyoruz. Burasını kayak cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.
Yapılan yarışlar sonunda, birinci günde U21 Üstü erkekler kategorisinde birinciliği Ömer Ayçiçek, ikinciliği Halil İbrahim Yılmaz, üçüncülüğü ise Cihad Demir aldı. U21 Üstü Kadınlarda birinciliği Gülşah Ağa, ikinciliği Zozan Malkaç, üçüncülüğü ise Fatma Köçer aldı. U20 Erkeklerde birinciliği Doğan Oğur, ikinciliği Cihan Kartal, üçüncülüğü de Murat Elkatmış aldı. U20 Kadınlarda birinciliği Mine Kılıç, ikinciliği Dilan Demir, üçüncülüğü de Beyza Nur Gümüş aldı. U18 Erkeklerde birinciliği Said Muhammed Soyak, ikinciliği Berkan Metehan Türkeş, üçüncülüğü de Ömer Oğur aldı. U18 Kadınlarda birinciliği Zülfiye Soyaslan, ikinciliği Şennur Kartal, üçüncülü ise Neslişah Sarıaltun aldı. U16 Erkeklerde ise Birinciliği Kemal Çelik, ikinciliği Hüseyin Efe Güler, üçüncülüğü ise Veysel Vurgun aldı. U16 Kadınlarda birinciliği Rabia Akyol, ikinciliği Zülal Türk, üçüncülüğü ise Tuba Tuncel aldı. U14 Erkelerde birinciliği İbrahim Salli Ayyıldız, ikinciliği Abdulsamed Yılmaz, üçüncülüğü de Ozan Çanlı aldı. U14 Kadınlarda birinciliği Betül Aktaş, ikinciliği Irmak Erdem, üçüncülüğü ise Sedanur Taşçı aldı. U13 Kılzlar da birinciliği Hiranur Çığrılı, ikinciliği Büşra Demirdaşlı, üçüncülüğü ise Bahar Bektaş aldı. U13 Erkeklerde birinciliği Mehmet Sefa Ertaş, ikinciliği Bulut Meral, üçüncülüğü ise Arda Ertaş aldı. U12 Kızlarda birinciliği Nisan Yıldırım, ikinciliği Ecrin Şirin Canan, üçüncülüğü ise Zeynep Karaman aldı. U12 Erkeklerde ise birinciliği Muhammed Yasin Kara, ikinciliği Ömer Asaf Durmuş ve Üçüncülüğü ise Bivar Özer aldı.
İkinci gün Kayaklı Koşu Serbest Stilde ise U21 Üstü erkekler kategorisinde birinciliği Van´dan Ömer Ayçiçek, ikinciliği Hamza Dursun, üçüncülüğü ise, Cihad Demir aldı. U21 Üstü Kadınlarda birinciliği Gülşah Ağa, ikinciliği Zozan Malkaç, üçüncülüğü ise Berna Yılmaz aldı. U20 Erkeklerde birinciliği Cihat Kartal, ikinciliği Abdurrahim Duman, üçüncülüğü Eyüp Aslan aldı. U20 Kadınlarda birinciliği Mine Kılıç, ikinciliği Dilan Demir, üçüncülüğü de Beyza Nur Gümüş aldı. U18 Erkeklerde birinciliği Said Ömer Oğur, ikinciliği Barış Oduncu, üçüncülüğü de Cumali Doğan aldı. U18 Kadınlarda birinciliği Zülfiye Soyaslan, ikinciliği Şennur Kartal, üçüncülüğü ise Neslişah Sarıaltun aldı. U16 Erkeklerde ise Birinciliği Kemal Çelik, ikinciliği Hüseyin Efe Güler, üçüncülüğü ise Civan Karaman aldı. U16 Kadınlarda birinciliği Rabia Akyol, ikinciliği Zülal Türk, üçüncülüğü ise Ayşa Alya Tuzcuoğulları aldı. U14 Erkelerde birinciliği İbrahim Salli Ayyıldız, ikinciliği Abdulsamed Yılmaz, üçüncülüğü de Ozan Çanlı aldı. U14 Kadınlarda birinciliği Betül Aktaş, ikinciliği Rabia Büşra Aydoğdu, üçüncülüğü ise Irmak Erdem aldı. U13 Kızlar da birinciliği Büşra Demirdaşlı, ikinciliği Bahar Bektaş, üçüncülüğü ise Havvanur Eskikan aldı. U13 Erkeklerde birinciliği Bulut Meral, ikinciliği Arda Ertaş, üçüncülüğü ise Mehmet Sefa Ertaş aldı. U12 Kızlarda birinciliği Nisan Yıldırım, ikinciliği Zeynep Karaman, üçüncülüğü ise Pınar Karaman aldı. U12 Erkeklerde ise birinciliği Efe Kesici, ikinciliği Şahin ve Üçüncülüğü ise Ömer Asaf Durmuş aldılar. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri katılan protokol üyeleri tarafından verildi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE
2021-02-15 17:27:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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