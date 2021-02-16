Başkan Çoban’dan Bakan Soylu’ya ziyaret

Bitlis’in Ahlat Belediye Başkanı Abdullaim Mümtaz Çoban, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’da ziyaretler gerçekleştiren Başkan Çoban, ilçeye yapılacak ve planlanan yatırımlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret eden Başkan Çoban, kısa bir brifing sundu.

Başkan Çoban, Ahlat’ta güzel yatırımlar yapıldığını ve çok daha güzel projelerin hayata geçmesi için aralıksız bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Bakanımızı ziyaret etmemiz şehrimiz ile ilgili yeni yatırımlara vesile oldu. İnşallah ilçemize yakışır Selçuklu mimarisinde yeni bir kaymakamlık binası inşa edeceğiz. Mevcut binayı belediye başkanlığımıza ek hizmet binası olarak kazandırıyoruz. Ahlat ile ilgili tüm bakanlıklardaki projelerimize destek bulduk. Desteklerini esirgemeyen Bakanımız Süleyman Soylu’ya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Bitlis milletvekillerimiz Cemal Taşar ile Vahit Kiler’e teşekkür ederim” dedi.

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