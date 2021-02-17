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Kostümleri kendileri dikip, Bitlis şivesiyle oyun sahnelediler

DHA

Kostümleri kendileri dikip, Bitlis şivesiyle oyun sahnelediler


Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te 4 yıl önce dönemin Kalkınma Bakanlığı ve Sosyal Destekleme Programı (SODES) tarafından hayata geçirilen proje ile atölye kurarak, Bitlis, Van ve Hakkari'ye ait yöresel kıyafetler için üretime geçen Bitlis Girişimci Kadınlar Derneği üyeleri, tiyatro yapmaya başladı. Kadınlar, Bitlis şivesi ile yöresel düğün kültürünü anlatan oyun hazırlayıp, kendi diktikleri kıyafetlerle sahnelemeye başladı.
Bitlis Girişimci Kadın Derneği'nde, dönemin Kalkınma Bakanlığı'nca finanse edilen ve SODES kapsamında kurdukları atölyede 60 kursiyer, Osmanlı sultanlarının giydiği birbirinden renkli kıyafetler ile Bitlis, Hakkari ve Van'ın yöresel kıyafetlerini dikmeye başladı. Projenin tamamlanmasından sonra da kadınlar atölyelerini kapatmayıp, üretim yapmaya ve yöresel kıyafetler dikmeye devam etti. Yaptıkları yöresel kıyafetlerle kısa sürede adlarını duyuran kadınlar, kısa bir süre önce tiyatro yapmaya da karar verdi. Kadınlar, Bitlis yöresi düğün kültürünü anlatan bir oyun hazırlayıp, kendi diktikleri kıyafetlerle Bitlisli izleyicilerle buluşmaya başladı.
'BU PROJE İLE KADINLAR YETENEKLERİNİ FARK ETTİ'
Yöresel kıyafetleriyle sahne alan kadınlar, ilk oyunlarını ise bir süre önce Bitlis Kültür Merkezi'nde oynadı. Daha sonra da Bitlis'in Hizan, Tatvan ve Ahlat ilçelerinden de teklif alarak yöresel düğün kültürünü anlatan oyunlarını sahnelemeye devam etti. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Gül Göktekin, yaptıkları oyunun büyük ilgi gördüğünü ve bu faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi. Gültekin, "Kadın istihdamı amacıyla kurulan derneğimiz bu yıl çok önemli bir başarıya daha imza attı. Avrupa Birliği projelerinden birine başvurduk. O da kabul edildi. Projemize bir yıldır devam ediyoruz. Tiyatroda kendi üyelerimiz yer alıyor. Kostümlerimizi de kendimiz dikiyoruz. Kadınlarımız için bence bu büyük bir nimet oldu. Kadınlarımız aslında yeteneklerini bu şekilde gördüler. Kadınlarımızın ev işi ve çocuk büyütme gibi önemli işlerin dışında herhangi bir sosyal aktiviteleri yoktu. Kapasiteleri vardı ama bugüne kadar fark etmemişlerdi. Bu proje ile onu fark ettiler. Bu açıdan bizler içinde onlar içinde büyük mutluluk verici bir çalışma oldu" dedi.
'GURUR DUYUYORUM'
Tiyatro sürecini de anlatan Gültekin, "Biz bir araya geldiğimizde geçmişte ne kadar geniş bir kültüre sahip olduğumuzu gördük. Gelenek ve göreneklerimizin ne kadar büyük bir değer taşıdığını bir kez daha gördük. Ne yapabiliriz? Diye düşünürken geleneklerimizi günümüze taşıyalım düşüncesi uyandı. İnsani tarafımızı biraz daha öne çıkararak, günümüzle birlikte nasıl bir yaşam ortaya çıkarabiliriz? düşüncesine girdik. O mücadele için verdiğimiz bir çaba oldu. Ancak sonucu çok güzel. Ben gerçekten Bitlis kadınları ile gurur duyuyorum. Bu işin de hakkını verdiler" diye konuştu.
'SAHNEYE ÖZGÜVENLE ÇIKTILAR'
Bitlis´te 20 yıllık bir tiyatro geçmişi olduğunu söyleyen Tiyatro Yönetmeni Müslüm Güzeltaş ise, "20 yıldan beridir Bitlis´te tiyatro oyunculuğu, oyun yazarlığı ve yönetmenliği yaptım. İlk defa bu kadar çok kalabalık bir kadın kadrosu ile çalıştım. Bunların birçoğunun okuma yazması yoktu. Böyle olmasına rağmen beklentilerin üzerinde bir performans sergilediler. Biraz da oyun hayatımızın içindeki olaylardan derlendiği için böyle bir rahatlık yaşadık. Çok iyi performans sergilediler. 1 yılı aşkın zamandan beridir arkadaşlarla çalışıyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, gençlerden çok rahat eğitimlerini alıp sahneye o özgüvenle çıktılar. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE
2021-02-17 08:54:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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