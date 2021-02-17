Güroymak Devlet Hastanesi pandemi kapsamından çıkarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis’in Güroymak Devlet Hastanesi, pandemi hastanesi kapsamından çıkarıldı.

Korona virüs salgının başladığı ilk günden beri Güroymak Devlet Hastanesi pandemi hastanesi ilan edilmişti. Vaka sayılarının azalmasıyla hastanenin pandemi kapsamından çıkartıldığı ve bütün hastalara bakılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.