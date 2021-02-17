Bitlis'te kar yağışıyla köy yolları ulaşıma kapandı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te dün gece başlayan ve bugün sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte, sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle merkezdeki kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi buldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesinden yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle 12 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalara başladığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-02-17 14:39:18



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