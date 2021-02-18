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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşsiz kalan 50 işçi mücadele kararı aldı

İHA

İşsiz kalan 50 işçi mücadele kararı aldı

Koç Holding’e bağlı Ford Otosan A.Ş.’nin aldığı küçülme kararı nedeniyle tek taraflı olarak sözleşmesi iptal edilen Ford Aydınlar Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketinin işsiz kalan 50 çalışanı, sonuç alınıncaya kadar mücadele başlatma kararı aldı.
Bitlis’in Tatvan ilçesinde Ford Otosan A.Ş.’nin yetkili oto bakım onarım servisi faaliyetini yürüten Ford Aydınlar Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketindeki 50 çalışan, Ford Otosan A.Ş.’nin aldığı küçülme kararı nedeniyle kapatılınca işsiz kaldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tatvan Ford Aydınlar Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi Yetkilisi Faruk Aydın, “Önümüzdeki hafta 50 çalışanımız ile birlikte, süresiz ve geri dönüşümsüz sonuç alıncaya kadar İstanbul’da mücadeleye devam edilecektir. Koç Holding A.Ş. bu haksızlığı ve zulmü ortadan kaldırıncaya kadar, mücadeleye devam edilecektir” dedi.
Şirket olarak kendilerinin iflasına, 50 çalışanın ise mağduriyetine neden olan söz konusu kararın hukuka aykırı olduğuna dikkat çeken Aydın, “Yeniden yapılandırma kararı alınması açıkça hukuka aykırıdır. Çünkü yapılandırma kararı alınması faaliyet gösteren servislerin kapanacağı anlamına gelmemektedir. Gün geçtikçe Türkiye piyasasında büyüyen Ford markası nasıl oluyor da göstermelik yapılandırma yapıp bölge insanın ekmek kapısını kapatmaktadır. Aydınlar Ford servisinin açıldığı günden bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler son derece kaliteli ve müşteri memnuniyeti kapsamında yapılmıştır. Servisin kalite kapsamında tüm işlemlerini yürütmesine rağmen ve piyasada Ford modelleri artmasına rağmen yapılandırma adı altında haksız hukuksuz bir şekilde cebren ve hileyle sözleşme imzalattırmak vicdana uygun mudur?” diye konuştu.
Önceki gün yapmış oldukları basın açıklamasına cevap şeklinde bir açıklama yayınlayan Ford Otosan A.Ş.’nin açıklamasına da cevap veren Aydın, “Haberdeki cevabınıza bakıldığında hukuka uygun bir zeminde gösterip sözleşmeye mahkum edip kendinizi haklı çıkartmaya çalışıyorsunuz. Madem yapılandırma yapacaktınız neden 2016 yılında bayilik sözleşmesi yapmak üzere İstanbul’a çağırdınız ve neden sözleşmeyi süresiz bir şekilde yaptınız? Bu insanlar bunca emeği masrafı 1.5 yıllık işletme için mi yaptılar? Muhakkak ki hukuk mücadelesini haklı olan ve bölgenin gençlerine ekmek kapısı olan ve son derece kaliteli hizmet veren servis kazanacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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