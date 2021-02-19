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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan OSB için değerlendirme toplantısı

İHA

Tatvan OSB için değerlendirme toplantısı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kurulacak organize sanayi bölgesi (OSB) için değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Tatvan OSB’nin bir an önce hayata geçirilmesi için kolları sıvayan Tatvan heyeti, OSB ile ilgili toplantılara devam ediyor. Bitlis Valiliği toplantı salonunda vali yardımcısı ve aynı zamanda Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Tatvan OSB'nin son durumu masaya yatırıldı. Toplantıda; Tatvan Belediyesi, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ve Bitlis İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilecek organize sanayi bölgesi için hazırlanan raporlar ve proje çalışmaları değerlendirildi.
Toplantıya ilişkin açıklama yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "İlçemizde yapılacak olan organize sanayi bölgesiyle ilgili daha önce iki toplantı gerçekleştirmiştik. Yaptığımız bu toplantılar ile hızlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde yapılacak olan organize sanayi bölgesi için yatırımcıların yoğun bir talebi var. Şu ana kadar 203 yatırımcı ön başvuru gerçekleştirmiş durumda. Talebin yüksek olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu yatırımcılarımızın kuracakları işletmeler ile ilçemizde binlerce kişinin istihdamı sağlanacak. İnşallah bu yıl içerisinde organize sanayimizin proje ve altyapı çalışmalarını tamamlayarak yatırım yapma noktasına getireceğiz" dedi.
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit ise oda olarak ön başvurularını almaya devam ettikleri OSB için yoğun talep olduğunu ifade etti.

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